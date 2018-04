O Boticário apresenta nova linha Make B.

Marca de maquiagem de alta performance do Boticário traz novidades em embalagens, cores, fórmulas e texturas, com campanha estrelada por Gisele Bündchen

Make B., linha de maquiagem de alta performance do Boticário, está de cara nova. Embalagens ainda mais elegantes e sofisticadas, fórmulas evoluídas e conceito repaginado são as características novas mais evidentes da linha, mas que não alteram sua essência – o papel de conectar a consumidora urbana com o que há de mais novo no mundo da maquiagem, beleza e comportamento. E a primeira grande atualização de Make B. acontece em grande estilo. Ninguém menos do que Gisele Bündchen vem como estrela da campanha, que teve início em rede nacional no dia 8 de abril. As consumidoras já pode conferir as novas embalagens nas lojas do Boticário, revendedoras e e-commerce da marca (www.boticario.com.br).

Aliando tendências, tecnologia e inovação ao cotidiano da mulher urbana moderna, Make B. atende os desejos de quem está sempre antenada e busca itens de maquiagem que entreguem sempre novidades com alta performance. A linha traz um leque de opções tanto para um look elaborado quanto para dar aquele toque que ressalta o que há de melhor em cada uma. “Nossos produtos entregam benefícios que atendem as expectativas mais exigentes. Sabemos que as mulheres não usam todos os itens de make no dia a dia, mas que todas têm aquele queridinho que não sai da sua nécessaire. Então, esse item precisa ser o melhor, oferecer a melhor performance, e é isso que priorizamos em Make B.”, explica Diego Costa, gerente da categoria de Maquiagem.

Desse insight nasceu a ideia para a campanha estrelada por Gisele Bündchen, que chama a atenção por afirmar que as mulheres não precisam de maquiagem para se sentirem bonitas – mas têm o poder de escolha de se maquiar sempre que desejarem. “A hashtag #nãoprecisomasquero valoriza as escolhas da mulher e seu protagonismo. Nenhuma mulher precisa lidar com a imposição, mas tem o direito de usar seu produto preferido sempre que quiser. E é isso que faz a maquiagem ter o poder mágico de fazê-la se sentir imediatamente mais bonita”, completa Diego.

Produtos de alta performance e sofisticação

Outra característica marcante que garante o toque de exclusividade e sofisticação à linha Make B. é o cristal Swarovski incrustado nas embalagens. O ponto de luz confere um brilho especial e elegância extra aos itens de maquiagem. Um deles é o batom – que chega com seis novas tonalidades: Sweet Rose, Lilac Gray, Malva Cool, Be Violet, Eternal Rose e Dark Malva, representando a última tendência de cores malva e violeta em batons cremoso, mate e líquido. A linha ainda ganhou novos lápis labiais, lápis para olhos, novas cores de pigmentos para olhos e cinco tonalidades de batons stick, com tecnologia inovadora e confortável, semi-mate.

Texturas e identidade olfativa também estão reformuladas, para provocar aquele efeito “uau”. Os queridinhos que evidenciam ainda mais essas novidades são a Base Cushion, o Delineador Roller, a Solução para Sobrancelhas, a Máscara Efeito Cílios Postiços e os batons cremosos e líquidos mate – itens campões de preferência, graças ao nível superior de qualidade e performance, e objeto de desejo das mulheres que buscam sofisticação.

Gisele Bündchen e Make B.

Com beleza exuberante, Gisele Bündchen é mais do que a estrela da campanha – é a verdadeira personificação do conceito #nãoprecisomasquero, já que, reconhecidamente, não precisa de nada para ser uma das mulheres mais lindas do globo, mas não abre mão de ter e ser maquiada sempre que deseja.

“Fiquei feliz com o convite do Boticário para fazer a campanha de MakeB. Acho super bacana poder estar trabalhando com uma marca brasileira, tão querida por todos, e com a qual me identifico em inúmeros aspectos. Acho importante a gente valorizar o que é nosso, nossas origens e estar cientes de que o Brasil e os brasileiros têm coisas maravilhosas para oferecer”, afirma a über model.

Em 23 anos de carreira, essa é a primeira vez que Gisele assina contrato com uma empresa de cosméticos do Brasil. Para ela, o país precisa acreditar mais em seu potencial e não apenas reverenciar as marcas e conceitos que vêm de fora: “Acredito que, por meio da seriedade e da qualidade dos produtos de marcas comprometidas como o Boticário, podemos romper este estigma.. Temos um país tão maravilhoso, cheio de riquezas naturais, com potencial humano e inúmeras oportunidades… Criamos coisas incríveis aqui dentro e é importante entendermos o valor de tudo o que temos para apreciarmos mais o ‘feito no Brasil’”.

Excelência na entrega, percepção de qualidade superior, reconhecimento possível em qualquer lugar do mundo são algumas das sinergias que garantem uma parceria de sucesso entre as brasileiríssimas Gisele Bündchen e a marca O Boticário.

SERVIÇO

Make B. Batom Líquido Mate Dark Malva

Preço: R$ 44,90

· Alta pigmentação

· Superconfortável

· Não transfere e não resseca os lábios

Disponível também na cor Eternal Rose

Make B. Batom Cremoso Lilac Gray

Preço: R$ 39,90

· Uma incrível textura cremosa

· Alta cobertura

· Hidratante

Disponível também na cor Sweet Rose

Make B. Batom Mate Be Violet

Preço: R$ 44,90

· Textura confortável

· Alta cobertura

· Efeito mate

· Não resseca os lábios

· Disponível também na cor Malva Cool

Make B. Lápis Labial Nude Malva

Preço: R$ 42,90

· Traço preciso

· Textura Macia

· Alta pigmentação

· Hidrata por 24horas

· Ajuda na fixação do batom

Disponível também nas cores: Chic Purple, Brown Brown e Red Supreme.

Make B. Batom Stick

Preço: R$ 49,90

· Tecnologia inovadora que se transforma, em poucos segundos, de cremosa para semi-mate

· Longa duração

· Sensação de lábios hidratados

Disponível nas cores: Love Berry, Vibrant Rose, Sweet Paprika, Deep Rubi e Nude Chic

Make B. Pigmento Para Olhos Glow Taupe

Preço: R$ 57,90

· Alta cobertura

· Acabamento metálico

· Intensidade

Disponível também nas cores: Nude Shine, Magic Brown e Brown Star.

Make B. Lápis em Gel Preto

Preço: R$ 46,90

· Ultrablack

· Superduração de 12horas

· Textura cremosa em gel

· À prova d’água

Make B. Primer Facial Pré-maguiagem

Preço: R$ 69,90

Reduz as aparências dos poros e deixa a pele sequinha para receber a maquiagem

Efeito mate

Aumenta a fixação da maquiagem

Make B. Pó Compacto

Preço: R$ 84,90

· Reduz o brilho e minimiza a aparência de imperfeições.

· Longa Duração, aspecto natural e uniforme

· Acabamento mate aveludado Textura ultrafina

· FPS15

Disponível também nas cores: chocolate, bege-médio, canela, mel, nude

Make B. Iluminador

Preço: R$ 74,90

· Fórmula com partículas ultrafinas que captam e refletem a luz, proporcionando efeito iluminado natural

· Todos os tipos de pele