Nota de Esclarecimento – Renúncia Miss Amapá

A Coordenação do Concurso Miss Amapá Oficial 2018 vem a público esclarecer os reais motivos que levaram a Miss Amapá Oficial 2018 Williene Lima a renunciar sua faixa.

A coordenação, reconhecendo a legitimidade da candidata eleita e acreditando em seu potencial para representar com maestria nosso Estado no Miss Brasil Oficial 2018, deu a ela todo apoio, lamentou, mas respeitou sua decisão. Afinal, não podíamos priorizar o concurso e esquecer a saúde da nossa Miss Amapá. Williene Lima foi submetida a procedimentos cirúrgicos oftalmológicos e, segundo os médicos, não haverá tempo para sua recuperação sem comprometer a agenda do concurso, atingindo diretamente sua saúde, sendo vetado inclusive atividades físicas .

Com isso, definitivamente, estamos procurando de uma vez por todas estabelecer a verdade a respeito desse fato doloroso, porém necessário, para garantir a saúde de nossa miss eleita, que sempre será prioridade para esta coordenação.

Aproveitamos para repudiar veementemente toda e qualquer achincalhe sofrido pela nossa jovem Miss que teve como pano de fundo uma entrevista concedida em um veículo de comunicação. É inadmissível que um equívoco que todos podemos cometer possa manchar a biografia de uma pessoa, seja ela quem for e o posto que ocupe. Somos seres em evolução e aprendemos todos os dias. Não aceitaremos nenhum tipo de preconceito, principalmente em um momento que todas as mulheres lutam para terem seus direitos garantidos e suas histórias valorizadas. Entrar nesse tipo de “onda” virtual é assumir seu próprio egoísmo, mesquinhez e falta de generosidade humana.

A solidariedade e a hospitalidade norteiam a essência do nosso povo e assim deve continuar principalmente com uma filha da terra que tanto orgulha seus familiares e amigos . Consideramos os ataques contra a Miss Amapá uma falta de respeito com ela e com a coordenação do concurso. Jamais iremos deixa-la ser injustiçada. É necessário defendermos os direitos das mulheres. Temos voz e vez! A classe de mulheres que se dedicam a concursos de beleza, como o Miss Amapá, merece ser respeitada! Somos profissionais também.

Por fim, esclarecemos que a segunda colocada no júri técnico, Emilay Campos, que vai substituí-la no concurso em nível nacional, também se solidariza a Williene Lima. Não podemos nunca esquecer da nossa nova Miss Amapá 2018, que honrosamente sempre ostentará esse título.

Enyellen Sales

Coordenadora do Miss Amapá Oficial.

#SomosTodosWillieneLima