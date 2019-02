Mesmo com rios em vazante fim das cheias no Acre não está garantido

A maior parte dos rios acreanos, nesta quinta-feira (21), amanheceu em vazante.

Apenas o rio Acre, na capital Rio Branco, apresentou elevação, devido a um aumento das águas no afluente Riozinho do Rola e está com 12,8 metros.

No entanto, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros permanecem em alerta, como explica o major Cláudio Falcão.

“De uma maneira geral, os rios estão em vazante neste momento, mas não é uma situação que pode permanecer, porque, devido à previsão de muita chuva para todo o estado, nós podemos ter uma elevação de nível a qualquer momento.”

O rio Juruá, na cidade de Cruzeiro do Sul, também apresentou descida das águas, mas ainda permanece acima da cota de transbordamento, com 13,2 metros.

A cidade já tem mais de 1.500 famílias desabrigadas.

EBC