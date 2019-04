Concursos abrem mais de 20 mil vagas em 180 editais abertos pelo país

Há vagas para contratação imediata e também para cadastro de reserva

Estão abertas as inscrições para pelo menos 180 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (22) e reúnem 23.500 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.



Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) 09/05/2019 50 R$2.887,63 médio Rio de Janeiro



Prefeitura de Jaru (RO) 09/05/2019 115 R$7.000,00 fundamental, médio e superior Rondônia



Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) 09/05/2019 10 R$2.455,35 superior São Paulo



Prefeitura de Viadutos (RS) 09/05/2019 12 R$12.369,35 fundamental, médio e superior Rio Grande do Sul



Universidade Federal Rural de Pernambuco 09/05/2019 20 R$9.600,92 superior Pernambuco



Câmara Municipal de Engenho Coelho (SP) 08/05/2019 5 R$2.950,06 fundamental, médio e superior São Paulo



Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul 08/05/2019 3 R$7.029,07 médio e superior Rio Grande do Sul



Prefeitura de Faxinal (PR) 08/05/2019 40 R$1.200,00 superior Paraná



Prefeitura de Quaraí (RS) 08/05/2019 43 R$2.806,00 médio e superior Rio Grande do Sul



Prefeitura de Santana do Garambéu (MG) 08/05/2019 5 R$108,02 médio e superior Minas Gerais



Câmara Municipal de Jardinópolis (SC) 07/05/2019 3 R$5.995,51 médio e superior Santa Catarina



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tabaporã (MT) 07/05/2019 5 R$1.980,00 médio Mato Grosso



Prefeitura de Salvador (BA) 07/05/2019 368 R$10.902,39 médio e superior Bahia



Tribunal de Justiça de Minas Gerais 07/05/2019 696 superior Minas Gerais



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale Curu (Cisvale – CE) 06/05/2019 33 R$4.904,93 fundamental, médio e superior Ceará



Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran – SP) 06/05/2019 400 R$4.657,60 médio e superior São Paulo



Prefeitura de Cariré (CE) 06/05/2019 58 R$12.000,00 fundamental, médio e superior Ceará



Prefeitura de Laranjal Paulista (SP) 06/05/2019 22 R$3.808,62 fundamental, médio e superior São Paulo



Prefeitura de Poxoréu (MT) 06/05/2019 87 R$13.140,53 fundamental, médio e superior Mato Grosso



Prefeitura de São Gabriel do Oeste (MS) 06/05/2019 5 R$4.136,07 superior Mato Grosso do Sul



Prefeitura de Três Barras do Paraná (PR) 06/05/2019 9 R$ 1.842,09 superior Paraná



Câmara Municipal de Petrolina (PE) 05/05/2019 120 R$4.700,00 médio e superior Pernambuco



Prefeitura de Anhembi (SP) 05/05/2019 5 R$1.343,00 fundamental, médio e superior São Paulo



Prefeitura de Aurora (SC) 05/05/2019 38 R$4.754,47 fundamental, médio e superior Santa Catarina



Prefeitura de Barreiras (BA) 05/05/2019 5250 R$6.094,16 fundamental, médio e superior Bahia



Prefeitura de Paulicéia (SP) 05/05/2019 8 R$1.973,98 fundamental, médio e superior São Paulo



Prefeitura de Riachão do Poço (PB) 04/05/2019 67 R$5.000,00 fundamental, médio e superior Paraíba



Câmara Municipal de Agudos (SP) 03/05/2019 3 R$4.506,00 médio e superior São Paulo



Celesc Distribuição (SC) 03/05/2019 17 R$4.820,46 médio e superior Santa Catarina



Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGás) 03/05/2019 2 R$8.561,41 médio e superior Santa Catarina



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Arco Íris (SP) 03/05/2019 15 R$1.497,00 médio São Paulo



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Queiroz (SP) 03/05/2019 5 R$1.348,84 fundamental São Paulo



Prefeitura de Cruzília (MG) 03/05/2019 46 R$4.294,94 fundamental, médio e superior Minas Gerais



Prefeitura de Itabirito (MG) 03/05/2019 96 R$14.604,07 fundamental, médio, técnico e superior Minas Gerais



Prefeitura de Princesa Isabel (PB) 03/05/2019 222 R$5.250,00 fundamental, médio e superior Paraíba



Prefeitura de Tijucas do Sul (PR) 03/05/2019 2 R$3.420,78 superior Paraná



Prefeitura de Tucuruí (PA) 03/05/2019 40 R$ 1.500,00 médio Pará

Câmara Municipal de Pomerode (SC) 02/05/2019 1 R$4.791,23 superior Santa Catarina



Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (MS) 02/05/2019 70 R$4.016,00 médio e superior



Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (SP) 02/05/2019 21 R$6.552,34 médio e superior São Paulo



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) 02/05/2019 18 R$9.600,92 superior Tocantins



Prefeitura de Guarulhos (SP) 02/05/2019 26 R$6.108,31 superior São Paulo



Prefeitura de Olinda (PE) 02/05/2019 17 R$7.000,00 médio e superior Pernambuco



Prefeitura de Santa Mariana (PR) 02/05/2019 24 R$6.381,93 fundamental, médio e superior Paraná



Prefeitura de Tuntum (MA) 02/05/2019 391 R$ 20.689,66 fundamental, médio e superior Maranhão



Prefeitura de Tupanci do Sul (RS) 02/05/2019 5 R$9.245,17 fundamental, médio e superior Rio Grande do Sul



Prefeitura de Cordislândia (MG) 01/05/2019 33 R$3.100,00 fundamental, médio e superior Minas Gerais



Prefeitura de Criciúma (SC) 01/05/2019 148 R$12.142,22 fundamental, médio e superior Santa Catarina



Prefeitura de Santa Terezinha (SC) 01/05/2019 53 R$16.709,61 fundamental, médio e superior Santa Catarina

iBahia