Você limpa os brinquedos do cachorro? Negligência pode causar doenças

Veterinária dá dicas de como higienizar os brinquedos do pet corretamente

Os brinquedos são muito importantes para os cachorros . Além de garantir a diversão do pet, eles contribuem para o seu desenvolvimento, habilidades físicas e psíquicas, e ajudam a aliviar o estresse. Quem explica isso é Bianca Leone, veterinária especialista em clínica geral do Hospital Veterinário Cão Bernardo. Porém, já que estão sempre em contato com a boca do animal, você lembra de higienizá-los com frequência?

“Assim como utensílios do cachorro como potes de comida e até cobertores devem ser higienizados, os brinquedos precisam da mesma atenção dos donos. Se eles não forem lavados com frequência o pet pode ingerir germes e bactérias nocivas e ter infecções gastrointestinais, por exemplo”, afirma Bianca.

Por isso, a veterinária dá algumas dicas de como higienizar os brinquedos do seu cachorro da forma correta:

Cordas

Bianca explica que os brinquedos de corda devem ser lavados com sabão neutro e água corrente, ela também lembra que é preciso retirar todo o sabão e secar bem a corda. Além disso, a veterinária alerta: “Não podemos esquecer de checar se os brinquedos de corda não estão soltando fiapos, porque o pet pode ingerir e isso também pode ser muito nocivo para sua saúde”.

Brinquedos de pelúcia

Esses brinquedos devem ser lavados com sabão neutro na máquina de lavar. A veterinária afirma que a pelúcia só deve ser entregue ao cachorro se estiver bem seca, nunca úmida. Além disso, é importante verificar sempre a costura, que também pode estar desfiando e o pet pode engolir o enchimento.

Brinquedos de plástico

“Os de plástico devem ser higienizados com água morna e detergente neutro. Precisa deixar na água morna por 15 minutos e esfregar com uma esponjinha”, orienta Bianca Leone.

A veterinária ainda reforça: “Os brinquedos com peças removíveis são muito fáceis de serem engolidos pelo cachorro. Por isso é necessário não só lavar, mas também evitar qualquer brinquedo que possa ser ingerido. Além disso, se seu cachorro tiver brinquedos de tecido, é válido sempre reforçar a costura e, se for velho, é melhor descartar para não correr nenhum risco”.

Fonte: Canal do Pet – iG