WhatsApp Beta ganha suporte a stickers de memoji no iOS 13

O WhatsApp deve enfim permitir que usuários de iPhone enviem stickers de memoji, os emojis em 3D da Apple, em suas conversas. O mensageiro está testando a nova opção na versão beta 2.19.90.23 para quem está no iOS 13.

A informação é do WABetaInfo, conhecido por adiantar as próximas atualizações do WhatsApp. O site publicou algumas imagens com exemplos dos stickers. Eles podem ser criados no iOS 13 por qualquer dispositivo com processador A9 ou mais recente, mesmo os que não têm Face ID.

novidade representa mais um avanço para a opção de stickers, que se tornou bastante popular. Logo após ser lançada, em outubro de 2018, ela contava apenas com adesivos criados pela equipe do WhatsApp e por desenhistas convidados.

