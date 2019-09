Como voltar ao mercado de trabalho após pausa na carreira?

Recolocação profissional pode exigir soluções estratégicas de networking para voltar a carreira

Diversos motivos levam profissionais a deixarem suas carreiras de lado por um período, seja para dedicar um tempo à criação dos filhos, para cuidar da saúde, investir em um projeto pessoal, entre outros motivos. Mas, independentemente da razão da pausa, retornar pode não ser tão simples.

É possível encontrar serviços de consultoria especializados em recolocação profissional, mas exige um bom investimento financeiro, e tudo que envolve gastar dinheiro para quem está sem trabalhar precisa ser bem planejado. Mas, também existem diversas dicas gratuitas na internet que podem ajudar no processo de retorno ao mercado de trabalho.

Manutenção da rede de contatos

Um grande passo é compartilhar o seu objetivo com sua rede de contatos. Publique em suas redes sociais que pretende retornar ao mercado de trabalho, fale com pessoas de sua comunidade (igreja, grupos, academia etc.), caso não conheça muita gente, invista um tempo para ampliar sua rede.

Conseguir uma indicação para uma oportunidade de trabalho pode ser mais efetivo que enviar centenas de currículos on-line.

