MPF participa de visita ao Bioparque da Amazônia

O procurador da República Rodolfo Lopes visitou, nesta terça-feira (22), as instalações do Bioparque da Amazônia, em Macapá (AP). O membro do Ministério Público Federal (MPF) foi recebido pelo prefeito de Macapá Clécio Luis e pelo Diretor do Bioparque Richard Madureira. A reabertura do parque, anteriormente chamado de Parque Zoobotânico, faz parte de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado em 2015, decorrente de ação judicial proposta pelo MPF e pelo Ministério Público do Estado do Amapá.

Na visita, o diretor do parque guiou as explicações sobre o funcionamento do local. Serão abertas à visitação seis trilhas ecológicas, com percurso terrestre e aquático. Orquidário, criação de abelhas e local para piqueniques também fazem parte das atrações. A Prefeitura de Macapá anunciou a abertura do espaço ao público para o próximo sábado (26).

Para o MPF, a reabertura do parque é uma grande conquista para a sociedade. O local oferece lazer, cultura e biodiversidade, além de ser mais uma opção para visitas turísticas. A Fauna e a flora existente no Bioparque agregam conhecimento aos grupos escolares e contribui para pesquisas da comunidade acadêmica e científica do Estado do Amapá.

O parque reabre após o cumprimento de obrigações assumidas no TAC. Entre elas a adequação dos ambientes usados pelos animais e a construção de estacionamento, lanchonete e banheiros. Da assinatura do TAC até o momento, o MPF acompanhou as etapas para regularização do espaço, a fim de viabilizar seu funcionamento. Em 2018, por exemplo, foram realizadas diligências e reuniões para verificar o andamento das obras e o cumprimento do acordo.

Bioparque- Com 107 hectares, o Bioparque da Amazônia é considerado o maior parque de área urbana da Região Norte. Após 20 anos fechado, o local reabre oferecendo trilhas de diferentes níveis de dificuldade, orquidário, espaço para piqueniques e redário. A estrutura conta também criação de abelhas e uma área de transição entre três ecossistemas: a floresta em terra firme, o cerrado e campos inundados (ressaca).

