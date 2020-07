Mega-Sena acumula e próximo sorteio deve pagar R$ 24 milhões

Quina teve 20 apostas vencedoras e cada uma receberá R$ 99 mil



Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.280 da Mega-Sena, sorteadas nesta quinta-feira (16), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram 28 – 29 – 31 – 50 – 58 – 59.

A quina teve 20 apostas vencedoras e cada uma receberá R$ 98.944,99. Na quadra ganharam 1.639 apostas e cada uma vai receber R$ 1.724,83.

A estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado no sábado (18), é de R$ 24 milhões para quem acertar as seis dezenas.



Veja também:

Novos hábitos dos macapaenses no primeiro dia de retomada da terceira etapa das atividades econômicas

Amapá tem 33.004 casos confirmados, 3.384 em análise laboratorial, 21.548 pessoas recuperadas e 493 óbitos

Rodízio de placas de veículos continuará por mais 15 dias em Macapá

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...