Com medidas de prevenção à covid-19, Hcal retoma consultas e exames laboratoriais

Para evitar infecção pelo novo coronavírus, todos os ambulatórios serão equipados de acordo com as normas da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).O Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal) iniciará na quarta-feira, 19, a retomada gradual das consultas e exames ambulatoriais na unidade. As consultas presenciais estavam suspensas desde março devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, exceto nos casos de urgência e emergência que continuaram normalmente durante todo o período.

Todas as especialidades irão retornar para atendimento ambulatorial com 50% da capacidade, diminuindo assim o fluxo de pessoas circulando na área do hospital. Para isso, a Central de Ambulatório Especializado (CAE) do Hcal está entrando em contato com os pacientes para que fiquem cientes das novas datas das suas consultas. Inicialmente, a prioridade é para pacientes que já tinham consultas agendadas, mas que foram suspensas devido à pandemia.

Prevenção à covid-19

Como medidas de segurança aos servidores e pacientes, todos os ambulatórios serão equipados de acordo com as normas da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa). Haverá triagem com medição de temperatura corporal; oxímetro para verificar a saturação de oxigênio caso o paciente apresente desconforto respiratório; sinalização nas cadeiras para respeitar a distância mínima e totens com disponibilização de álcool 70º INPM, além de higienização dos consultórios médicos.

Para todos os agendamentos, no momento do contato telefônico, o paciente é questionado se possui sintomas ou se é um caso positivo de covid-19, caso a resposta seja afirmativa, o seu lugar na fila será resguardado e, assim que o paciente receber a liberação médica, poderá entrar em contato com o CAE para remarcação prioritária do seu atendimento.

Nos casos em que os sintomas sejam detectados apenas durante a triagem para a consulta, o paciente também terá o direito de remarcar uma nova data após o período da janela de contaminação.

“Nosso objetivo é garantir a segurança tanto para os servidores que estarão no atendimento como para os pacientes. Por isso, no momento do contato, é importante que o paciente seja sincero. Caso o paciente venha e aqui seja constatado que ele está com sintomas, ele será remarcado sem problema nenhum”, assegurou o chefe do CAE, Ligium Oliveira.

A entrada nos blocos e nas salas de atendimento está limitada para apenas os pacientes, por tanto acompanhantes serão permitidos apenas em casos necessários como atendimento de crianças, idosos ou portadores de necessidades especiais.

Novos Agendamentos

Inicialmente a prioridade é atender pacientes que já possuíam consultas marcadas, seguindo a ordem conforme a colocação na fila.

A partir de 17 de agosto já é possível marcar novas consultas para os pacientes de Macapá, através do atendimento online no portal de serviços do governo das unidades do Super Fácil das Zonas Norte e Oeste. Nos demais municípios, o procedimento de inclusão na lista de espera começará em setembro.

Para não prejudicar o atendimento a pacientes que fazem tratamento de medicamentos de uso continuado, a dispensação de receitas continuará sendo feita. Para isso, basta que o paciente se dirija até o CAE, localizado no complexo do Hcal, com uma cópia da receita e o documento de identificação.

Dados atualizados

É importante estar atento a atualização cadastral do cartão do SUS, pois é através desses dados que a Central de Atendimento Especializado entra em contato para avisar os usuários sobre alterações nas consultas marcadas. Para isso, basta procurar qualquer unidade do Super Fácil realizando o agendamento prévio no portal de serviços do Governo do Amapá de forma digital, e levar originais e cópias de documentos como carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

