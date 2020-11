Fifa pede visual melhor no VAR para ajudar árbitros com impedimentos

Sistema atual foi criticado após decisões polêmicas em ligas da Europa



A Fifa pediu a empresas de tecnologia para conceberem maneiras de melhorar o visual do assistente de vídeo (VAR) para ajudar os árbitros nas decisões de impedimento, disse a entidade global de futebol nesta terça-feira (17). O sistema atual, que envolve o uso de linhas pontilhadas para determinar se um jogador está impedido, passou a ser criticado após uma série de decisões polêmicas nas grandes ligas europeias.

Na tentativa de melhorá-lo, a Fifa disse que as empresas receberão “séries de dados anônimos” de decisões de impedimento, com base nas quais devem apresentar soluções possíveis. A entidade ainda disse que três provedores de tecnologia expressaram interesse em desenvolver uma tecnologia semiautomatizada para melhorar o processo de revisão de incidentes de impedimento.

“O objetivo deste desenvolvimento é melhorar ainda mais os algoritmos dos sistemas com base na coleta de séries de dados de centenas de incidentes de impedimento diferentes”, disse a entidade.

A Fifa também informou que debateu o desenvolvimento do conceito do VAR “light”, que almeja criar uma tecnologia mais acessível que pode ser implantada em todos os níveis do esporte.

Reuters

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...