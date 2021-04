Seminário internacional comemora Dia Mundial da Liberdade de Imprensa

Eventos gratuitos, nos dias 3 e 4 de maio, abordarão informação como bem público e polarização

Brasília, 30 de abril de 2021: O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemorado no dia 3 de maio, contará com um seminário internacional de dois dias organizado pela Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em parceria com diversas entidades envolvidas na defesa da causa. O evento virtual terá painéis nos dias 3 e 4 de maio, das 16h às 17h30. Para saber mais e se inscrever gratuitamente, clique aqui.

Neste ano, a data coincide com o 30º aniversário da Declaração de Windhoek para o Desenvolvimento de uma Imprensa Livre, Independente e Pluralística, documento que afirma o compromisso da comunidade internacional com a liberdade de imprensa. As discussões durante os encontros virtuais serão pautadas sobre medidas para garantir a viabilidade dos veículos de comunicação, incluindo a segurança dos jornalistas e sustentabilidade econômica; mecanismos para garantir a transparência das empresas de internet; e incentivos à chamada educação midiática e informacional, que permitam às pessoas reconhecer e valorizar, bem como defender e exigir, o jornalismo como uma parte vital da informação como um bem público.

A premiada jornalista norte-americana, Amanda Ripley, cuja suas publicações figuram entre as mais vendidas da lista do New York Times, falará sobre técnicas para a cobertura de temas polarizados, questão que aborda em seu recém-lançado livro: “High Conflict” (“Conflito Elevado” em tradução livre) e em seu artigo “Complicando as Narrativas”, publicado em 2018 na Solutions Journalism.

Os dois webinars, vão contar com tradução simultânea e transmissão pelo YouTube da Embaixada dos Estados Unidos, assim como nos canais da UNESCO no Brasil e entidades parceiras.

A iniciativa tem o apoio da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Associação Nacional de Jornais (ANJ), Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER), Associação de jornalistas de educação (Jeduca), Instituto Palavra Aberta e da Folha de S. Paulo.

Programação:

3 de maio

INFORMAÇÃO COMO BEM PÚBLICO | 16h – 17h30 (horário de Brasília)

Abertura: Patricia Blanco (Instituto Palavra Aberta) | Participantes: ministro Luís Roberto Barroso (TSE), Flavia Lima (Folha de S. Paulo), Flávio Lara Resende (ABERT), Marlova Noleto (UNESCO) | Moderador: Marcelo Rech (ANJ).

4 de maio

POLARIZAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA | 16h – 17h30 (horário de Brasília) | Português e Inglês – com tradução simultânea.

Abertura: Representante da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil (a confirmar) | Participantes: Amanda Ripley (Palestrante Internacional), Guilherme Canela (UNESCO), Aline Midlej (GloboNews) | Moderador: Guilherme Amado (ABRAJI).

