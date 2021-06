Com 8 vantagens, curcumina vira aliada após o Covid-19

Ainda sem nenhum tratamento específico disponível para tratar pacientes com Covid-19, curcumina apresenta bons efeitos terapêuticos

A curcumina é um dos compostos naturais que vem sendo amplamente investigados para amenizar os efeitos de quem foi infectado com a Covid-19. Segundo a nutricionista Adriana Stavro, seu uso exibe uma ampla gama de propriedades terapêuticas. A especialista listou 8 deles para gente. Confira!

1) Alivia depressão

As evidências mostram que a curcumina pode aliviar os sintomas da depressão, aumentando a neuro gênese no hipocampo e no córtex frontal do cérebro. Um estudo (em ratos) de 2009 que avaliou os Potenciais da Curcumina Como Antidepressivo, mostrou que o polifenol é capaz de reverter alterações induzidas pelo estresse, alterando os níveis de neurotrofina. A curcumina não só aumenta a função neuronal, mas também pode proteger contra os efeitos da degeneração neuronal.

2) Antivirais

A curcumina impediu a replicação do SARS-CoV. Além disso, tem uma atividade inibitória significativa contra o efeito citopatogênico do SARS-CoV em células Vero E6. A curcumina foi eficaz contra outros vírus, como vírus influenza A, HIV, enterovírus, herpes, hepatite C e papilomavírus humano.

3) Brônquio dilatador

O principal problema da Covid-19, durante todo o seu processo, são as complicações pulmonares, principal causador da mortalidade.

4) Efeito antiemético

Cúrcuma longa L, como medicamento fitoterápico, é usada para tratar vômitos desde os tempos antigos em países asiáticos. Estudos mostraram que a curcumina melhorou o apetite de ratos na quimioterapia induzida. Por isso pode ser eficaz contra o vômito devido ao Covid-19.

5) Reduz mialgia e fadiga

Em um estudo em animais, a administração oral de curcumina mostrou função anti fadiga e melhorou a função física. A administração de curcumina reduziu o estresse e a fadiga em indivíduos que experimentaram ansiedade e cansaço, relacionadas ao estresse ocupacional em um estudo randomizado. Também evitou a perda muscular e melhorou o desempenho físico em idosos saudáveis, e retardou o início da sarcopenia. Por fim, os resultados sugerem que a curcumina pode ser eficaz para controlar os sintomas de mialgia, cansaço e fadiga induzidos por Covid‐19.

