De chuvas fortes a granizo: entenda os eventos climáticos que surpreenderam os amapaenses neste fim de semana

Iepa avalia se a ocorrência, que começou na noite domingo, 26, foi um evento isolado ou se marca o início do período chuvoso no estado.

Por: Winicius Tavares

Após meses de clima seco, os amapaenses foram surpreendidos por fortes chuvas, que iniciaram na noite de domingo, 26, e seguiram pela madrugada de segunda-feira, 27. No município de Tartarugalzinho, chegou a ocorrer chuva de granizo, enquanto na capital, a Defesa Civil registrou a queda de 40 árvores, devido aos ventos com velocidades superiores a 50 km/h.

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), as ocorrências registraram uma média de 2 a 40 mm de chuvas, quando o volume esperado era de 35 mm para os dois dias. As precipitações se concentraram na região metropolitana e nos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes.

No domingo, foram registrados 10 a 15 mm de chuvas, como previsto. As chuvas mais intensas ocorreram na madrugada de segunda-feira, com registros de 20 a 25 mm, totalizando o acumulado de até 40 mm em todo estado. Em Macapá, foram em média 25 mm concentrados no Centro e na Zona Sul. Em Santana, foram cerca de 20 mm.

Raios e rajadas de ventos

As chuvas vieram acompanhadas de rajadas de vento que ultrapassaram os 55 km/h, quando a velocidade normal é de 30 km/h a 40 km/h. Os ventos ocasionaram transtornos para a população da região metropolitana, com queda de árvores e danos em casas, prédios e outras estruturas. Além disso, também houve registro de raios.

O doutor em biodiversidade e meteorologista do Iepa, Jefferson Vilhena, detalha que, agora, o instituto monitora se as ocorrências foram um evento isolado ou se marcam o início do período chuvoso no Amapá e, consequentemente, o fim da estiagem que predomina desde agosto.

“Precisamos de 20 a 30 dias para dizer se realmente terminou o período de estiagem. Caso seja um evento isolado, a gente terá mais alguns dias de sol. Pelas imagens e dados de satélite, a estiagem começa a dar uma aliviada a partir de agora, as chuvas serão em maior quantidade e deixam de ser localizadas para serem mais extensas”, explica Vilhena.

Granizo em Tartarugalzinho

Registro de moradores mostraram chuva de granizo na comunidade do Mutum, em Tartarugalzinho. O fenômeno climático não é tão comum na Amazônia, mas pode acontecer em situações de chuvas muito fortes.

“Quando as instabilidades se formam, as nuvens ficam muito altas. Devido às fortes rajadas de ventos ascendentes, que sobem dentro das nuvens, as correntes de ar, acabam levantando-se bastante dessas gotículas de água. Ao alcançarem temperaturas de –30°C e -50°C, podem ocasionar o granizo”, ressalta Vilhena.

Previsão para os próximos dias

Para o restante desta segunda-feira, o dia deverá permanecer com céu apresentando muitas nuvens e com pancadas de chuva isoladas em todo o estado, chegando ao acumulado de 4 e 17 mm.

Nos próximos dois dias, podem ocorrer chuvas com intensidade leve e fraca por todo estado, variando de 1 a 10 mm. Ventos podem chegar a 30km/h com rajadas que ultrapassam os 40km/h, demandando cuidados para a população, principalmente com a proximidade a árvores, que são diretamente afetadas pela corrente de ar. As temperaturas deverão oscilar entre mínimas de 26°C e máximas de 35°C.

Foto: Maksuel Martins/GEA

Legenda: Os ventos acima da velocidade normal provocaram a queda de 40 árvores na região metropolitana—

