Luau na Samaúma vai reunir cultura e história para celebrar 80 anos da tradicional árvore, em Macapá

Programação é realizada pelo Ministério Público, com apoio do Governo do Estado e Sebrae.

Por: Rafaela Bittencourt

O Governo do Estado é parceiro na realização do Luau da Samaúma desta sexta-feira, 1º. O evento, que também conta com apoio do Sebrae, traz ao público apresentações culturais, empreendedorismo e gastronomia em homenagem aos 80 anos da samaúma localizada em frente ao Ministério Público do Amapá (MP-AP), na Zona Sul da capital.

Ao longo de sua existência, a árvore tornou-se objeto de estudo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e de alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Essas pesquisas ajudaram a definir a idade da árvore, que, por sua beleza e imponência, já se tornou um cartão postal do bairro Araxá.

O Luau da Samaúma é realizado pelo MP-AP. O Governo do Estado garante atrações e estrutura para a programação cultural, que traz cortejo artístico, música instrumental e nomes como Zé Miguel e Mauro Cotta, além de um bom samba para ninguém ficar parado, com o Grupo Entre Amigos.

O evento é aberto ao público e promove a ‘Oficina Mini Chefe’, voltada às crianças de 3 a 12 anos. Haverá, ainda, exposição de artes e a ‘Tenda Literária’ para divulgação de obras e contação de histórias para os pequenos.

Economia criativa

Para promover o empreendedorismo, o Luau da Samaúma terá Praça de Alimentação, com uma variedade de itens à venda, como hambúrgueres, doces, comidas típicas e bebidas. O público também poderá apreciar e adquirir peças de artesanato fabricadas por artistas amapaenses.

Nesta edição, a exposição de economia criativa e a praça de alimentação serão ampliadas, com mais oportunidades para o empreendedor: serão 19 estandes de alimentação e 20 para economia criativa. A samaúma terá uma iluminação especial, para a celebração de suas oito décadas de história.

Em 2023, o Luau voltou a acontecer, no mês de outubro, em celebração aos 80 anos de criação do ex-território do Amapá.

Luau na Samaúma

Com atividades realizadas pelo MP-AP, o evento conta com diversas parcerias e, 2023, o Governo do Amapá integra o time, firmando a cooperação entre as entidades para a realização de uma programação artística, cultural e diversa totalmente gratuita para a população.

Tradicionalmente, o Luau na Samaúma ocorre na Praça da Samaúma, no Complexo do Araxá. A programação inicia a partir das 17h.

Confira a programação cultural:

Sexta-feira, 1º

18h – Contação de histórias com Angelita

19h – Cortejo Artístico

19h30 – Apresentação de música instrumental

20h – Zé Miguel

21h – Grupo Entre Amigos

22h – Mauro Cotta–

