Dia D da Regularização para Microempreendedor Individual com pendências documentais

A ação é uma iniciativa para facilitar a negociação de dívidas e atualização cadastral antes do prazo limite

Brenda Pires

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove a Ação Dia D da Regularização MEI. O objetivo é fornecer a impressão e envio de Declaração Anual Simplificada (DAS) e emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). O evento ocorre nos dias 28 e 29 de fevereiro, simultaneamente, na Sede do Sebrae, das 8h às 18h e nos escritórios regionais, nos municípios de Santana, Porto Grande, Laranjal do Jari e Oiapoque, das 8h às 12h e das 14h às 18h e no Super Fácil da Zona Sul de Macapá, das 8h às 13h.

“Essa ação é uma forma que o Sebrae encontrou para que o empreendedor não perca o prazo na entrega da declaração e evite prejuízos, riscos futuros de problemas com a Receita Federal”, disse a gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Amapá (UAR), Denise Nunes.

Atividades

A ação conta com especialistas em gestão empresarial e consultores, que farão o atendimento aos clientes e oficinas gratuitas, como, Controle Financeiro para Declaração do MEI e Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica.

Coordenação

A Ação Dia D da Regularização MEI no Sebrae é coordenada pela gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Amapá (UAR), Denise Nunes.

Programação

Data: 28 de fevereiro de 2024 – Quinta-Feira

Evento: Controle Financeiro para Declaração do MEI

Hora: 9h

Local: Sede do Sebrae no Amapá

Data: 28 de fevereiro de 2024 – Quinta-Feira

Evento: Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica

Hora: 15h

Local: Sede do Sebrae no Amapá

Data: 29 de fevereiro de 2024 – Sexta-Feira

Evento: Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica

Hora: 9h

Local: Sede do Sebrae no Amapá

Data: 29 de fevereiro de 2024 – Sexta-Feira

Evento: Controle Financeiro para Declaração do MEI

Hora: 15h

Local: Sede do Sebrae no Amapá

Serviço:

Sebrae no Amapá

