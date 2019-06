Barco-Escola do Senai vai ofertar 400 cursos no Amapá

Macapá – Com previsão de chegar à Macapá na próxima semana, o Barco-Escola Samaúma II, construído pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amazonas, ofertará cerca de 400 vagas para diversos cursos de qualificação profissional. Esta será a primeira vez que a unidade fluvial virá ao Amapá com a missão de proporcionar ensino de excelência gratuito, alinhado às potencialidades e necessidades da comunidade.

A missão do Samaúma é contribuir para a capacitação de jovens e adultos e, dessa forma, aproximá-las do mercado de trabalho, ensinando uma nova profissão ou aprimorando a atividade que já exercem. Seu nome foi inspirado numa das árvores mais altas e de tronco mais robusto da floresta amazônica, cujas sementes, protegidas por uma leve paina, são dispersadas pelo vento e pela chuva, cobrindo longas distâncias. Relação perfeita para um barco construído para disseminar o conhecimento profissionalizante nas regiões mais remotas da Amazônia.

Com 42,5 metros de comprimento por 10,58m de largura, além de uma estrutura de primeiro mundo, a unidade tem quatro salas de aula e sete laboratórios muito bem equipados e climatizados. Denominado “barco-verde” devido às suas características ecologicamente corretas, o Samaúma II é referência em sustentabilidade ecológica por meio do aproveitamento de recursos naturais como energia solar e tratamento de águas pluviais.

“Estamos muito satisfeitos em continuar oportunizando melhoria na qualidade de vida de centenas de pessoas. Temos o compromisso de ensinar, semear conhecimento e possibilitar que o cidadão aprenda uma profissão e possa, por meio dela, gerar renda para suas famílias”, ressaltou o superintendente do SESI e diretor de Operações do SENAI Amapá, Moisés de Aguiar.

“Nesses 40 anos de atividade do Samaúma temos acompanhado a mudança que ele pode propiciar na vida de milhares de pessoas atendidas em municípios da região Norte. Quem se inscreve em um dos cursos que ofertamos quer ir além e ser um bom profissional”, ressaltou o coordenador do barco, José Ozéias Pereira. “Quem recebe o certificado vai longe e se destaca no mercado de trabalho”, finalizou.

Programa Barco-Escola Samaúma

O Programa de educação profissional itinerante na Amazônia teve início com a inauguração do primeiro Barco-Escola, em 17 de fevereiro de 1979. Trinta e cinco anos depois, o SENAI realizou a viagem inaugural do segundo barco, em fevereiro de 2014.

Com uma equipe fixa de docentes, formada por oito instrutores, além da tripulação de cinco marinheiros, um administrativo e um coordenador, o Samaúma II cumpre uma programação desenvolvida em dois meses e meio, período em que permanecerá ancorado em Macapá. A maior parte dos cursos é oferecida nos laboratórios e salas de aula do próprio barco, como informática e operador de microcomputador, mas algumas atividades são desenvolvidas em espaços cedidos pelo município visitado.