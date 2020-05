Museu da Imagem e do Som completa 50 anos em São Paulo

Bate-papo sobre Castelo-Rá-Tim-Bum faz parte das comemorações

O Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo celebra 50 anos de existência hoje (29). Com sede nos Jardins, na zona oeste paulistana, a instituição foi fundada em 1970 com o objetivo de conservar a memória e o material audiovisual com interesse artístico, histórico, sociológico e cultural.

No acervo há fotografias, filmes, peças de artes gráficas, discos, vídeos e equipamentos, refletindo a diversidade de manifestações e a própria evolução das formas de captação, produção e suporte da imagem ao longo de meio século.

Programação

Além da conservação desse material, o MIS promove oficinas e exposições. Entre julho de 2014 e janeiro de 2015, a mostra sobre o Castelo Rá-Tim-Bum – que trazia os cenários, figurinos e outras lembranças do programa televisivo infantil – recebeu 410 mil pessoas e foi a exposição mais visitada da história do museu.

Como parte da programação comemorativa dos 50 anos, haverá um bate-papo hoje, às 20h, sobre o Castelo-Rá-Tim-Bum que contará com a participação de parte do elenco da série, como Pascoal da Conceição, o Dr. Abobrinha, e Angela Dip, a Penélope. A mediação será de André Sturm, curador da exposição e ex-diretor do MIS. O debate será transmitido pelo canal do MIS no Youtube.

Amanhã (30), será exibido o curta-metragem Nasce o MIS, dirigido por Eduardo Leone, em 1970. O filme feito para a inauguração da instituição reflete sobre a criação do museu em paralelo com as transformações da cidade de São Paulo e os avanços tecnológicos para suporte de imagem e som.

Em parceria com a plataforma Google Arts & Culture, foi disponibilizada a mostra Moventes em que a pesquisadora Valquíria Prates apresenta os resultados de uma investigação poética no acervo do MIS. Podem ser vistos vídeos e fotografias de artitas consagrados, como Sebastião Salgado e Helena Tassara.

