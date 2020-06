Canais do YouTube roubados estão à venda em fóruns na Dark Web

André Luiz Dias Gonçalves

Um grande número de canais do YouTube que tiveram as credenciais de acesso roubadas está à venda em fóruns da Dark Web, conforme revela um levantamento feito pela IntSights, empresa especializada em cibersegurança. Os preços variam de acordo com o número de inscritos de cada página.

As vendas acontecem em uma espécie de leilão online. Quem pagar o maior valor, a partir de um lance mínimo, adquire as contas roubadas, tendo o acesso aos dados liberado imediatamente pelos hackers.

Os pesquisadores da companhia encontraram, por exemplo, um pacote que incluía 687 contas do serviço de vídeos da Google, com lance começando em US$ 400 e blitz de US$ 5 mil — quem pagasse este valor ficaria com os dados. Em outra oferta, um canal com 200 mil assinantes tinha preço inicial de US$ 1 mil.

