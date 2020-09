Festival É Tudo Verdade apresenta 61 documentários em sua segunda fase

Evento começa hoje em São Paulo com filme exibido em drive-in

A segunda fase do maior festival de documentários do Brasil e um dos maiores da América Latina – É Tudo Verdade – começa nesta quarta-feira (23) com um filme exibido em drive-in. O festival vai até o dia 4 de outubro.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a 25ª edição do festival foi dividida em duas fases. A primeira ocorreu em março, com apresentação online de 30 documentários, entre longas, curtas e séries.

A previsão inicial do festival era de que a segunda fase poderia ser feita nos cinemas, mas como a pandemia do novo coronavírus prossegue no país, com salas ainda fechadas na capital paulista, a nova etapa será novamente por streaming.

“Circunstâncias emergenciais exigem soluções excepcionais. A pandemia inviabilizou nossa 25ª edição em salas, mas vamos celebrar esta marca histórica com uma segunda etapa também digital, reafirmando, em sintonia com nossos patrocinadores e parceiros, a tradição de excelência de nossas competições, sessões especiais, palestras e debates”, disse Amir Labaki, diretor-fundador do É Tudo Verdade.

Nesta segunda fase do evento serão apresentados 61 documentários da mostra competitiva, entre eles dez longas brasileiros. Na abertura será apresentado o documentário A Cordilheira dos Sonhos, de Patricio Guzmán, que aborda a ditadura no Chile. O filme será exibido, somente para convidados, em formato drive in [quando pessoas assistem, de dentro de seus carros, aos filmes projetados em uma tela grande], a partir das 20h30 de hoje, mas haverá também uma transmissão online gratuita, para todo o público, nesse mesmo horário, no site do festival. O filme foi um dos vencedores do Olho de Ouro de Melhor Documentário no Festival de Cannes do ano passado.

Os demais filmes do festival serão todos apresentados por streaming e participam da mostra competitiva. Os documentários premiados pelos júris do festival, tanto na competição brasileira quanto na internacional, sejam de longas, médias ou de curtas-metragens, serão automaticamente classificados para apreciação à disputa do Oscar do próximo ano.

Os dez longas brasileiros serão apresentados diariamente, em sessões diárias, às 21h. No dia seguinte à exibição, sempre às 17h, os diretores desses filmes participarão de debate virtual, disponível no site do festival.

No encerramento do evento, no dia 4 de outubro, às 20h, será exibido o documentário Win Wenders: Desperado, de Eric Fiedler e Andreas Frege, sobre um dos cineastas mais prestigiado no mundo, autor de documentários como Buena Vista Social Club, Pina e o Sal da Terra.

Mais informações e a programação completa podem ser conferidos no site.

