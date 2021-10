Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação acontece neste sábado (16) em Macapá

A meta da ação é atender cerca de quatro mil crianças e adolescentes.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realiza neste sábado (16) o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação para as crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 15 anos. A ação atende as determinações do Ministério da Saúde e irá disponibilizar 14 tipos de vacinas em 17 pontos de imunização espalhados pela capital.

Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde da Semsa, Kleverton Siqueira, a campanha deseja atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes.

‘’A Campanha de Multivacinação iniciou no dia 1º de outubro e se estende até o dia 29. Até o momento, a Semsa já vacinou 6.234 crianças e adolescentes desde o início deste mês. A meta é melhorar a cobertura vacinal desta faixa etária que está baixa e pode favorecer o adoecimento por doenças já superadas nos últimos anos’’, pontua.

‘’Com a ação de sábado, esperamos atender mais de quatro mil crianças e adolescentes, fortalecendo assim os sistemas imunológico desse grupo, afastando as possibilidades de desenvolverem doenças graves’’, complementa o subsecretário.

Multivacinação

Em Macapá, serão disponibilizados os seguintes imunizantes: DTP e pentavalente, BCG, vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e varicela (SCRV), vacina contra poliomielite, hepatite A, hepatite B, febre amarela, HPV (Papilomavírus humano), rotavírus humano G1P1, Pneumo 10 valente, meningos C e ACWY.

Pontos de atendimentos

As vacinas estarão disponíveis das 8h às 17h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Brasil Novo, Marabaixo, Perpétuo Socorro, Pedro Barros, São Pedro, Pedrinhas, Raimundo Hozanan, Congós, Rosa Moita, BR-210, Novo Horizonte, Marcelo Cândia, Pacoval, Cidade Nova, Padre Raul Matte e Leozildo Fontoura. Além disso, será montado um ponto extra no estacionamento do Parque do Forte, onde haverá ainda a oferta de atividades de saúde e recreativas para o público-alvo da ação.

Para receber o imunizante as crianças e adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar documento de identificação, carteira de vacina e cartão do SUS.

A Campanha de multivacinação se estende até o dia 29 de outubro. Desta forma, as crianças gripadas, com episódios de febre e diarreia, deverão ser vacinadas apenas após sua melhora.

