Covid-19: vacinação itinerante percorre bairros de Macapá nesta semana; confira o cronograma

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o planejamento de vacinação para o período de 8 a 12 de novembro. Imunização itinerante percorrerá cinco bairros da capital.A Prefeitura de Macapá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgou o cronograma de vacinação contra Covid-19 na capital. Com o objetivo de imunizar toda a população, as equipes da Semsa estarão, durante a semana, percorrendo cinco bairros de Macapá. O cronograma compreende o período de 8 a 12 de novembro.

Os pontos drive-thru itinerantes que estarão em circulação nos bairros Jardim Felicidade I, Pacoval, Buritizal e Conjunto Macapaba, além do Centro Comercial. Também estará sendo ofertado o imunizante nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que serão divulgadas, posteriormente pela Semsa, e pontos de drive-thru fixos.

Os grupos que serão atendidos ao longo da semana são:

•1ª dose para o público em geral com 12 anos + com ou sem comorbidades

•2ª dose de Astrazeneca, Pfizer e CoronaVac para o público em geral

•Dose de reforço (3ª dose) para profissionais da saúde

•Dose de reforço (3ª dose) para idosos com 60 anos +

•Dose de reforço (3ª dose) para pessoas com comorbidades de 40 anos +

Diariamente serão divulgados os locais e horários da vacinação de acordo com os públicos específicos.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado