EDP University Challenge recebe inscrições até 17 de abril

A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro, está com inscrições abertas para o 11º EDP University Challenge 2020, competição que busca aproximar os estudantes universitários do mundo corporativo, por meio do desenvolvimento de soluções inovadoras. A edição 2020 tem como tema “Sustentabilidade” e receberá projetos voltados para Eficiência Energética e Economia Circular. A competição acontece em três países onde a EDP está presente – Portugal, Espanha e Brasil, com uma final global que acontecerá em Lisboa.

As inscrições podem ser realizadas até 17 de abril por meio do site https://www.edp.com/pt-pt/universitychallenge e estão abertas a todos os estudantes universitários. Podem ser apresentados projetos nas áreas de engenharia, gestão ambiental, administração, economia, comunicação, dentre outros.

Os dez melhores projetos participam da final brasileira, em São Paulo, no mês de setembro. Já os três melhores de cada um dos três países estarão na grande final, que acontece em outubro, em Lisboa. A equipe vencedora global ganhará uma viagem ao Vale do Silício para todos os integrantes, além do professor orientador.

"Acreditamos que o grande objetivo do concurso é aproximar a academia do mercado de trabalho, estimulando assim os universitários a aplicar seus conhecimentos em um grande projeto focado no setor elétrico. Dessa sinergia podem surgir novas tendências, que influenciem o mercado e beneficiem a sociedade"

Projetos e avaliação

Os projetos de Eficiência Energética podem ser nas áreas de Energias Renováveis – com foco em solar (internet das coisas, energia solar residencial, energia solar para comunidades) e Mobilidade Elétrica (substituição de transportes públicos, gestão de consumos e gestão de cargas e gestão de contas em condomínios). Já na Economia Circular, as iniciativas devem propor desenvolvimento e integração de soluções de Inteligência Artifical e IoT aplicadas às várias etapas da economia circular (5 R´s: Reciclagem; Renovação; Reutilizar; Reparação e Recolha) ou soluções tecnológicas que tornem mais eficiente a concretização de cada um dos 5 R´s.

Os trabalhos serão avaliados principalmente pela inovação e criatividade. Dentre os critérios de avaliação estão a metodologia aplicada, apresentação do projeto, implementação, adequação à realidade da EDP enquanto empresa global de energia, além de apresentação oral nas finais locais.

Sobre a EDP no Brasil

Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. A Companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, atua em Transmissão, Comercialização e Serviços de Energia, e possui seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica. Em Distribuição, atende cerca de 3,5 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo, além de ser a principal acionista da Celesc, em Santa Catarina. No Brasil, é referência em áreas como Inovação, Governança e Sustentabilidade, estando há 14 anos consecutivos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

