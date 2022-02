Quanto cada aparelho elétrico consome de energia?

Com a grave crise hídrica em que o país se encontra, o alto custo da energia elétrica preocupa os consumidores. Descubra quanto cada aparelho consome de energia

No ano de 2021, as contas de energia elétrica de toda a população tiveram significativos ajustes, impactando diretamente nas finanças pessoais de todo brasileiro.

Infelizmente, segundo projeções feitas em novembro do ano passado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a realidade deste ano de 2022 não será diferente, com projeção de aumento na tarifa em torno de 16,68%.

Ainda, de acordo com estudos, foi descartado o horário de verão no país, medida esta que tem como objetivo a redução do consumo de energia.

Tal escolha se deu pelo fato do Brasil no momento possuir nove fontes de energia e outras ainda previstas, o que, em tese, evitaria apagões, racionamento de energia e, como consequência, o aumento da tarifa paga pelos consumidores deste serviço.

Porém, como já mencionado, o consumo de energia atualmente implica em altos custos, razão pela qual a população tende a buscar formas de controlar o gasto e buscar cada vez mais por medidas que reduzam o valor da conta de eletricidade.

Confira abaixo como calcular o consumo dos aparelhos elétricos, objetos que podem influenciar no aumento da conta e quais são os vilões que mais gastam energia elétrica em sua casa.

Como eu calculo o consumo de eletricidade nos meus aparelhos domésticos?

Muitas pessoas já sabem que alguns aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos possuem um alto consumo de energia elétrica, enquanto outros consomem bem menos.

Assim, muitos racionam o uso daqueles que gastam mais e não se preocupam tanto com aqueles que são mais econômicos.

Apesar de esta técnica ajudar, quando se sabe calcular o gasto de todos os aparelhos que se tem em casa, aumentam-se as chances de controlar o consumo mensal da energia elétrica e reduzir o valor a ser pago na conta.

Além desses ótimos benefícios, ainda é possível prolongar a vida útil dos eletrônicos e eletrodomésticos e evitar desperdícios significativos.

Para que esta conta seja feita, existe uma regra básica que permitirá que você calcule todos os aparelhos de sua casa, desde que sejam verificadas corretamente as informações exatas dos produtos que possui.

A matemática é simples: é necessário multiplicar a potência do aparelho elétrico pelo tempo de uso e, com o valor obtido como resultado, multiplicar pelo preço do Quilowatt-hora (kWh).

A potência do aparelho é encontrada nos manuais e embalagens de todos os aparelhos comprados, variando conforme marcas e modelos. Alguns podem ser encontrados em etiquetas coladas nos próprios aparelhos.

Já o valor do kWh é variável em cada concessionária de energia, além de impostos estaduais como o ICMS e outras possíveis taxas.

Um exemplo prático, é calcularmos o consumo de uma cafeteira de 500 W, que corresponde a 0,50 kW.

Como podemos observar, as unidades de medida são diferentes. Para isso, você pode utilizar uma tabela de conversão de medidas ou simplesmente dividir o valor de Watts (W) por mil, obtendo o valor em Quilowatt (kW).

Seguindo com o cálculo, vamos supor que o tempo de uso mensal da cafeteira seja de cinco horas. Dessa forma, é necessário multiplicar pelo consumo de 0,50 kW. Assim, 0,50 (potência) x 5 (quantidade de horas), totalizando 2,5.

Deste resultado, multiplica-se pelo valor do kWh. Aqui, utilizaremos o valor da distribuidora de energia do Estado de São Paulo, que corresponde a cerca de R$1,30. Nesse sentido, 2,50 x 1,30 totalizam R$3,25.

Agora que você já sabe a forma adequada, basta calcular o consumo e evitar surpresas no final do mês.

E as bandeiras tarifárias?

Fez as contas e mesmo assim se surpreendeu com o valor que terá que pagar? A resposta pode estar nas bandeiras tarifárias, que são outra forma de atribuir custos à energia elétrica.

As bandeiras tarifárias variam a cada mês, podendo ser verde, amarela, vermelha 1 e vermelha 2. Elas expressam a capacidade que os reservatórios das hidrelétricas têm de suportar o consumo regional.

No caso da bandeira verde, não há tarifa adicional, pois as condições climáticas e hídricas são boas.

A bandeira amarela acrescenta R$1,50 a cada 100 kWh ou fração, ou seja, no caso de consumo de 150 kWh, será cobrada tarifa de R$1,50 para os primeiros 100 kWh mais R$1,50 para os outros 50 kWh fracionados.

Já a vermelha 1 soma R$3 a cada 100 kWh ou fração e vermelho 2, o valor sobe para R$6.

O que é o Selo de Consumo de Energia?

Criado pelo Governo Federal, o Selo Procel é uma maneira de mostrar ao consumidor quais são os produtos que consomem menos eletricidade, influenciando na compra.

Aqueles aparelhos que têm o selo possuem uma etiqueta ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia), que é concedida pelo INMETRO, demonstrando a eficiência dele e, inclusive, a média de consumo energético mensal.

Quais são os equipamentos que mais gastam eletricidade em casa?

Mesmo que você já seja capaz de conferir o consumo de cada um de seus aparelhos pela etiqueta ENCE e realizando os cálculos, separamos uma lista com os cinco equipamentos que mais consomem energia em sua casa. Veja abaixo.

Ar-condicionado

Em muitas regiões do país, este é um eletrodoméstico indispensável, mas é normalmente o maior consumidor de energia de uma casa. A média de consumo dele varia de 130 a 680 kWh e o uso do equipamento entre o último e primeiro trimestres do ano tende a ser grande.

Chuveiro

Ainda que o uso seja controlado, de meia hora diária, o consumo no mês ultrapassa 90 kWh.

Geladeira e Freezer

A potência destes produtos não costuma ser muito alta, porém precisam permanecer o tempo todo ligados, o que gera um gasto de cerca de 50 kWh cada um.

Televisão

Apesar de serem vários os modelos, marcas, tipos e tamanhos, o gasto energético pode atingir mensalmente a marca de 30 kWh, na hipótese de permanecer ligada cinco horas por dia.

Computador

Com o aumento de pessoas trabalhando no sistema de home-office, o computador é cada vez mais usado nas residências. Mensalmente, com oito horas de utilização, o consumo ultrapassa 15 kWh.

Por fim, para evitar surpresas, é importante ressaltar que existem alguns equipamentos, como impressoras de toner, máquinas de costura e freezer horizontal que necessitam de observação constante nos índices de consumo de energia.

Assim, passe a calcular os gastos dos seus equipamentos e busque sempre por produtos de consumo energético mais econômico para tentar ao máximo reduzir os altos valores projetados na conta de luz.

