A influência das cores nos sentimentos

Muito além de dar vida aos ambientes, as cores transmitem e influenciam as emoções

Você já dedicou alguns minutos para observar as cores mais utilizadas nos consultórios médicos, escritórios de advocacia ou nos restaurantes? Reparou que elas passam uma informação e geram uma emoção?

A escolha desses tons é proposital e o objetivo é exatamente gerar uma sensação. No primeiro caso, acalmar e fazer com que você se sinta em um ambiente limpo; no segundo, passar confiança; e, no terceiro, despertar fome ou felicidade por estar naquele local.

Para que as empresas acertem na escolha, antes mesmo de fazer a pintura é realizado um teste de cores, totalmente online ou por meio de softwares, o que permite ter uma ideia de como vai ficar o estabelecimento.

Esse teste também pode ser realizado por quem vai pintar a própria casa,e é uma ótima opção para escolher a tonalidade de acordo com o cômodo da casa. Entenda agora o que cada cor transmite e faça sua seleção de tons com sabedoria!

Verde

Diretamente relacionado com a natureza, transmite emoções de calma e alegria, além da sensação de estar em um espaço natural. É ótimo para ser aplicado em detalhes ou áreas próximas ao jardim. Conforto e harmonia também estão entre as sensações passadas pela cor verde.

Vermelho

Apesar de ser conhecida como a cor da paixão, o vermelho deve ser usado com calma, principalmente se a ideia é usá-lo numa residência. Gera senso de urgência, de agir, dá energia, fome e até raiva. Também remete ao amor, mas em excesso pode deixar a pessoa ansiosa. No quarto, use com moderação!

Azul

Confiança e serenidade estão bastante ligadas com o azul. A cor também proporciona calma, sendo muito encontrada nas salas de espera de consultórios médicos, por exemplo. É indicada para ambientes nos quais você busca tranquilidade, porém vale misturar com outras cores para não deixar o local muito monótono.

Roxo

O roxo é a mistura do azul com o vermelho, então carrega um pouco do que as duas cores transmitem, mas em menor intensidade. A cor está relacionada com o poder, ao mesmo tempo também dá a sensação de transformação e mistério. Gera introspecção, então deve ser usado com cuidado em determinados ambientes.

Laranja

Criatividade, energia e entusiasmo são transmitidos pela cor laranja. Assim, ela é muito bem-vinda em locais de trabalho com o intuito de dar ânimo e gerar a busca por novidades. Também pode estimular o apetite, tanto que é visto em marcas de alimento e pode aparecer na sua cozinha.

Amarelo

Vibrante, o amarelo é usado visando estimular a criatividade e transmitir alegria. Também é indicado para locais com menos iluminação e pode aparecer no escritório. Ainda assim, a cor também tem “um lado ruim” e transmite a sensação de inveja e perigo em excesso.

Branco

Paz, inocência, pureza, frescor: essas são algumas das sensações transmitidas pela cor branca, tanto que ela aparece muito em locais que precisam passar a sensação de limpeza, como acontece nos hospitais. Em casa, é válido trazer para os cômodos menores, para dar amplitude.

Rosa

Muito lembrado quando se fala em romance, é uma cor muito desejada para o quarto do casal. No entanto, também transmite ternura, doçura, companheirismo e empatia. É muito utilizada em marcas femininas e na conscientização sobre o câncer de mama, além de aparecer em empresas que trabalham com saúde e conforto.

Preto

Elegante, o preto está relacionado também com o poder. No entanto, em determinados cômodos pode contribuir para diminuir a luminosidade. É encontrado em locais que prestam serviços financeiros ou escritórios de advocacia, afinal, a ideia é transmitir confiança. Em casa deve ser usado com cuidado para não pesar demais os cômodos.

