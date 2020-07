WhatsApp finalmente prepara opção para silenciar grupos para sempre

Rubens Eishima

Para quem pensa que a opção de silenciar as notificações de uma conversa no WhatsApp por um ano não é suficiente, o aplicativo trabalha em uma solução. Uma nova versão de testes do “Zap” substituiu a opção para não alertar sobre novas mensagens durante o período por “Sempre“.

A revelação foi feita pelos especialistas no app do site WABetaInfo, destacando que a opção ainda não está ativa no aplicativo. Atualmente, é possível silenciar notificações de contatos e grupos por oito horas, uma semana ou um ano — para isso basta acessar a tela de informações da pessoa ou do grupo.



Veja também:

Policial civil que matou empresária será julgado pelo crime de feminicídio

Momento Espírita: No reino das borboletas

UniNorte abre processo seletivo para contratação de docentes

Apesar de radical, a opção pode ser útil para quem não quer ser incomodado com alertas de grupos em que foram adicionados, mas dos quais não podem ou não querem sair, seja qual for o motivo. Função semelhante a essa já existe em apps como Telegram e Messenger (este último também de propriedade do Facebook).



Veja mais no Canaltech

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...