Ações da PRF aumentam apreensões de drogas nas rodovias federais

As apreensões de drogas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas rodovias federais, têm aumentado em todo o país. Nesse domingo (23) e na semana passada, foram realizadas ações que resultaram na apreensão de mais de 7 toneladas de drogas

Ontem, a PRF, em ação conjunta com a Força Tática da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, apreendeu mais de 3 toneladas de maconha. A droga estava escondida em um caminhão que trafegava pela BR-359, em Coxim (MS). Na altura do quilômetro (km) 170, o veículo foi abordado pelos policiais que, após uma busca, localizaram a droga.

Na tarde desse domingo, a PRF apreendeu, também, cerca de 3 quilos de crack, durante abordagem a um veículo com placas de São Paulo, no km 172 da BR-050, em Uberaba, em Minas Gerais. Uma vistoria feita no automóvel, os policiais acharam de três embalagens contendo a droga. Ela estava escondida em um compartimento secreto do carro.

Semana passada

Várias apreensões foram também realizadas durante semana passada, que somaram mais de 4 toneladas de maconha. No domingo (16), durante uma ação de fiscalização no km 530 da BR-163, perto de Jaraguari , em Mato Grosso do Sul. Os policiais rodoviários encontraram escondida, em um caminhão-caçamba, mais de 1,9 tonelada da droga, que estava sendo levada para a cidade de Bandeirantes (MS).

Outra grande apreensão de maconha ocorreu na quinta-feira (20), em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mais 1 tonelada. Desta vez, os policiais faziam uma fiscalização no quilômetro 478 da BR-381. A droga estava escondida no interior de um Jeep/Renegade.

Na sexta-feira (21), os patrulheiros desconfiaram de um caminhão que trafegava pela BR-423, no município de Canapi, em Alagoas. Ao fazer a busca no veículo, eles encontraram 1 tonelada de maconha escondida em meio a uma carga de fubá de milho. O motorista informou que a droga estava sendo transportada para São José da Coroa Grande, em Pernambuco.

Ainda na semana passada, a PRF apreendeu 338,4 quilos de maconha, durante ações em rodovias federais no Paraná. A primeira ocorreu na BR-277, em Laranjeiras do Sul. Os policiais encontraram em um carro de passeio 281,4 quilos da droga.

Mais tarde, em Lindoeste, os policiais apreenderam 57 quilos de maconha no interior de um Ford Fiesta, que estava sendo transportado em um guincho, que seguia para Erechim, no Rio Grande do Sul.

Operação Tamoio

Na mesma semana, a PRF encerrou a quarta fase da Operação Tamoio. Em seis dias, de 10 a 16 de agosto, os policiais rodoviários federais fiscalizaram mais de 190 mil veículos e 168 mil pessoas, nas rodovias federais em várias regiões do país. “Da fronteira ao litoral, o trabalho ‘fechou o cerco’ nos principais corredores logísticos multimodais, rota de saída ou entrada do país no transporte de ilícitos”.

Segundo a PRF, foram tiradas de circulação mais de 20,5 toneladas de maconha e mais de 770 quilos de cocaína e derivados. “Essas apreensões totalizaram um impacto de mais de R$ 112 milhões ao narcotráfico”.

Tráfico de armas

Em relação ao tráfico de armas, os criminosos sofreram um prejuízo de cerca de R$ 154 mil, com a apreensão de 51 armas de fogo e 626 munições. Os contrabandistas de cigarros sofreram um desfalque de 4,8 milhões de maços do produto, o que equivale a quase R$ 24 milhões.

O que também chamou atenção nessa edição da Tamoio foi a quantidade de dinheiro apreendida. Em notas de real e dólar, os agentes flagraram o transporte de mais de R$ 4,2 milhões sem origem declarada. Ainda, 196 veículos com registro de roubo ou furto foram recuperados e, no total, 1,081 pessoas foram detidas por esses e outros crimes.

EBC, com informações da Polícia Rodoviária Federal

