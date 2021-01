Alimentação saudável ajuda no bem-estar físico e mental

Manter hábitos saudáveis é um mantra repetido diversas vezes entre as pessoas que trabalham para conquistar a qualidade de vida desejada. Além da consulta periódica o médico e a prática constante de atividade física, comer de forma correta fecha a lista de cuidados básicos. Mas o que isso significa?

Uma dieta balanceada exige alguns cuidados, além do controle das quantidades nos pratos. Em linhas gerais, uma alimentação balanceada começa com a eliminação ou, no mínimo, a redução do consumo de produtos industrializados e processador, por conta de conservantes e da quantidade elevada de sódio.

Veja também:

A indústria de casino move-se progressivamente para a internet

Saiba como a tecnologia 5G pode ser aliada da nossa saúde

Saiba como amamentar seu bebê corretamente desde o primeiro dia

Dicas

É preciso consumir diariamente a quantidade suficiente de nutrientes para garantir o bom funcionamento do organismo. Além de carboidratos e proteínas, verduras e legumes são importantes para a saúde. Para garantir a diversificação necessária, contar com as cores dos alimentos é uma técnica simples, mas eficiente. Portanto, evite refeições monocromáticas.

Veja mais no Cidadeverde

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...